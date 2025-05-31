Главным свойством управленца россияне назвали честность

Главным свойством управленца россияне назвали честностьБольше половины респондентов положительно относятся к обновлению власти
В России формируется новая система обновления власти через государственные проекты и конкурсы по поиску кадров. На тему формирования управленческой элиты рассуждали на этой неделе участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов указал, что запрос на новых управленцев в России однозначно выражен. 61% опрошенных ВЦИОМ россиян положительно относится к процессу обновления власти. У населения выражается высокий запрос на моральные качества новых кадров и умение служить Родине, подвел итоги Мамонов.
Другими важными качествами новых управленцев респонденты назвали:
честность и добросовестность – 34%;
близость с народом и забота о нем – 21%;
профессионализм и опыт – 16%;
образованность, грамотность и ум – 13%;
ответственность и качественная работа – 12%.
Мамонов указал, что у россиян госпрограммы «Время героев» и «Лидеры России» вызывают высокий интерес. Широкая информированность граждан об их существовании – 70% и 55% соответственно – тому показатель. 62% опрошенных россиян заявили, что относятся к таким программам положительно.
Участники круглого стола рассуждали на тему государственной элиты. Элита – это не тот, кто обладает деньгами, но те, кто приносят наибольший вклад в государство и общество, поделился мнением член экспертного совета конкурса социальных архитекторов Андрей Максимов. Политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что среди традиционных российских духовно-нравственных ценностей особое место занимает готовность действовать на благо Родины.
Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков сказал, что государство научилось находить лидеров разных отраслей через проекты и конкурсы. Такие проекты, как «Время героев», Конкурс социальных архитекторов и «Лидеры России. Политика», становятся площадкой для будущих политиков и общественников. Заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов напомнил, что уже сформирован второй поток программы «Время героев», в который вошли 85 человек. Также в активной фазе находятся два конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Лидеры России. Политика», в финал которого прошли 105 человек.