Главным свойством управленца россияне назвали честность

Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков сказал, что государство научилось находить лидеров разных отраслей через проекты и конкурсы. Такие проекты, как «Время героев», Конкурс социальных архитекторов и «Лидеры России. Политика», становятся площадкой для будущих политиков и общественников. Заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов напомнил, что уже сформирован второй поток программы «Время героев», в который вошли 85 человек. Также в активной фазе находятся два конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Лидеры России. Политика», в финал которого прошли 105 человек.