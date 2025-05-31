Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Главным свойством управленца россияне назвали честность

Больше половины респондентов положительно относятся к обновлению власти
Наталья Захарова

В России формируется новая система обновления власти через государственные проекты и конкурсы по поиску кадров. На тему формирования управленческой элиты рассуждали на этой неделе участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов указал, что запрос на новых управленцев в России однозначно выражен. 61% опрошенных ВЦИОМ россиян положительно относится к процессу обновления власти. У населения выражается высокий запрос на моральные качества новых кадров и умение служить Родине, подвел итоги Мамонов.

Другими важными качествами новых управленцев респонденты назвали:

  • честность и добросовестность – 34%;

  • близость с народом и забота о нем – 21%;

  • профессионализм и опыт – 16%;

  • образованность, грамотность и ум – 13%;

  • ответственность и качественная работа – 12%.

Мамонов указал, что у россиян госпрограммы «Время героев» и «Лидеры России» вызывают высокий интерес. Широкая информированность граждан об их существовании – 70% и 55% соответственно – тому показатель. 62% опрошенных россиян заявили, что относятся к таким программам положительно.

Участники круглого стола рассуждали на тему государственной элиты. Элита – это не тот, кто обладает деньгами, но те, кто приносят наибольший вклад в государство и общество, поделился мнением член экспертного совета конкурса социальных архитекторов Андрей Максимов. Политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что среди традиционных российских духовно-нравственных ценностей особое место занимает готовность действовать на благо Родины.

Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков сказал, что государство научилось находить лидеров разных отраслей через проекты и конкурсы. Такие проекты, как «Время героев», Конкурс социальных архитекторов и «Лидеры России. Политика», становятся площадкой для будущих политиков и общественников. Заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов напомнил, что уже сформирован второй поток программы «Время героев», в который вошли 85 человек. Также в активной фазе находятся два конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Лидеры России. Политика», в финал которого прошли 105 человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных