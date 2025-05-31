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Американская актриса Лоретта Суит скончалась на 88-м году жизни

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Американская актриса Лоретта Суит, известная по роли майора Маргарет «Горячие губки» Халиган в сериале «МЭШ», умерла в возрасте 87 лет. Как сообщил телеканалу CBS ее представитель Харлан Болл, актриса скончалась в своем нью-йоркском доме по естественным причинам.

За исполнение роли главной медсестры передвижного хирургического госпиталя Суит получила две премии «Эмми» из десяти номинаций и четыре раза номинировалась на «Золотой глобус».

Выпускница Американской академии драматического искусства, Свит начинала карьеру с эпизодических ролей в сериалах «Айронсайд» (1967) и «Любовь в американском стиле» (1969-1974). Мировую известность ей принесла роль в «МЭШ» – сатирической комедии о буднях военного госпиталя во время Корейской войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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