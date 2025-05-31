Американская актриса Лоретта Суит скончалась на 88-м году жизни

Выпускница Американской академии драматического искусства, Свит начинала карьеру с эпизодических ролей в сериалах «Айронсайд» (1967) и «Любовь в американском стиле» (1969-1974). Мировую известность ей принесла роль в «МЭШ» – сатирической комедии о буднях военного госпиталя во время Корейской войны.