Американская актриса Лоретта Суит скончалась на 88-м году жизни
Американская актриса Лоретта Суит, известная по роли майора Маргарет «Горячие губки» Халиган в сериале «МЭШ», умерла в возрасте 87 лет. Как сообщил телеканалу CBS ее представитель Харлан Болл, актриса скончалась в своем нью-йоркском доме по естественным причинам.
За исполнение роли главной медсестры передвижного хирургического госпиталя Суит получила две премии «Эмми» из десяти номинаций и четыре раза номинировалась на «Золотой глобус».
Выпускница Американской академии драматического искусства, Свит начинала карьеру с эпизодических ролей в сериалах «Айронсайд» (1967) и «Любовь в американском стиле» (1969-1974). Мировую известность ей принесла роль в «МЭШ» – сатирической комедии о буднях военного госпиталя во время Корейской войны.