В США из перевернувшейся фуры вылетели 250 млн пчел

Движение по участку дороги полностью перекрыли как минимум на двое суток – это необходимо для безопасности людей и самих пчел. В ликвидации последствий аварии участвуют более 20 профессиональных пчеловодов. Как заверяют власти, угрозы для населения нет, но людям с аллергией на пчелиные укусы стоит быть особенно осторожными.