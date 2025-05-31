В США из перевернувшейся фуры вылетели 250 млн пчел
Фура, перевозившая около 250 млн медоносных пчел, перевернулась в штате Вашингтон, выпустив насекомых на свободу. Авария случилась рано утром на трассе Вейдкамп недалеко от города Линден, сообщает CBS News.
По информации местных властей, грузовик перевозил 32 тонны ульев с живыми пчелами. После ДТП контейнеры с насекомыми оказались разбросаны по дороге. На место сразу прибыли пчеловоды, которые пытаются помочь насекомым вернуться в ульи и найти своих маток.
Движение по участку дороги полностью перекрыли как минимум на двое суток – это необходимо для безопасности людей и самих пчел. В ликвидации последствий аварии участвуют более 20 профессиональных пчеловодов. Как заверяют власти, угрозы для населения нет, но людям с аллергией на пчелиные укусы стоит быть особенно осторожными.