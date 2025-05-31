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Скончалась игравшая в «Отчаянных домохозяйках» актриса Валери Махаффей

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Валери Махаффей, обладательница премии «Эмми» за роли в сериалах «Северная сторона», «Бескрайнее небо» и «Отчаянные домохозяйки», а также в фильмах «Чудо на Гудзоне» и «Фаворит», умерла в возрасте 71 года. Как сообщил ее супруг, актер Джозеф Келл, она скончалась 30 мая в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.

«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка – одну из своих самых обаятельных актрис. Ее будут помнить», – заявил Келл (цитата по Variety).

Пик карьеры Махаффей пришелся на 1992 г., когда она получила «Эмми» за роль ипохондрички Евы в драмеди CBS «Северная сторона» (1990-1995 гг.). В последние годы зрители могли видеть ее в сериале «Эхо-3» и независимом фильме 2020 года «Уйти не прощаясь» с Мишель Пфайффер, за который Махаффей получила номинацию на Independent Spirit Award.

Она начинала карьеру на бродвейской сцене, где сыграла в шести постановках, включая «Дракулу» с Раулем Хулией. Театральные работы принесли ей две премии Obie.

В ее фильмографии – десятки ролей второго плана в сериалах, включая «Сайнфелд», «Крылья», «Клинику», «Молодого Шелдона» и «Человека в высоком замке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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