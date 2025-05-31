Скончалась игравшая в «Отчаянных домохозяйках» актриса Валери Махаффей

Валери Махаффей, обладательница премии «Эмми» за роли в сериалах «Северная сторона», «Бескрайнее небо» и «Отчаянные домохозяйки», а также в фильмах «Чудо на Гудзоне» и «Фаворит», умерла в возрасте 71 года. Как сообщил ее супруг, актер Джозеф Келл, она скончалась 30 мая в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.