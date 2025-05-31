Скончалась игравшая в «Отчаянных домохозяйках» актриса Валери Махаффей
Валери Махаффей, обладательница премии «Эмми» за роли в сериалах «Северная сторона», «Бескрайнее небо» и «Отчаянные домохозяйки», а также в фильмах «Чудо на Гудзоне» и «Фаворит», умерла в возрасте 71 года. Как сообщил ее супруг, актер Джозеф Келл, она скончалась 30 мая в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.
«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка – одну из своих самых обаятельных актрис. Ее будут помнить», – заявил Келл (цитата по Variety).
Пик карьеры Махаффей пришелся на 1992 г., когда она получила «Эмми» за роль ипохондрички Евы в драмеди CBS «Северная сторона» (1990-1995 гг.). В последние годы зрители могли видеть ее в сериале «Эхо-3» и независимом фильме 2020 года «Уйти не прощаясь» с Мишель Пфайффер, за который Махаффей получила номинацию на Independent Spirit Award.
Она начинала карьеру на бродвейской сцене, где сыграла в шести постановках, включая «Дракулу» с Раулем Хулией. Театральные работы принесли ей две премии Obie.
В ее фильмографии – десятки ролей второго плана в сериалах, включая «Сайнфелд», «Крылья», «Клинику», «Молодого Шелдона» и «Человека в высоком замке».