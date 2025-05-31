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Умер написавший музыку к «Симпсонам» композитор Альф Клаузен

Ему было 84 года
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Американский композитор Альф Клаузен умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на дочь композитора Каарин Клаузен.

Он скончался 29 мая в своем доме в Valley Village в Лос-Анджелесе. Около восьми лет назад Клаузену поставили диагноз прогрессирующий надъядерный паралич, сообщила его дочь.

Клаузен является создателем музыки для мультсериала «Симпсоны». Он начал работать композитором для сериала со второго сезона 1990 г. и ушел после выхода 28 сезона в 2017 г.

Hollywood Reporter отмечает, что благодаря работе над музыкой в сериале «Детективное агентство "Лунный свет"» 1985 г. в карьере Клаузена произошел прорыв. «Ли Холдридж, написавший музыку для заставки «Лунного света», <...> попросил создателя сериала Гленна Гордона Карона нанять Клаузена. Карон так и сделал, но для «подстраховки» нанял другого композитора, который чередовал эпизоды с Клаузеном. К четвертому шоу другого композитора уволили, и Клаузен в итоге писал музыку к сериалу на протяжении всех пяти сезонов», – говорится в материале.

Клаузен также является композитором комедийного телесериала «Альф».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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