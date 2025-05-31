Умер написавший музыку к «Симпсонам» композитор Альф Клаузен

Hollywood Reporter отмечает, что благодаря работе над музыкой в сериале «Детективное агентство "Лунный свет"» 1985 г. в карьере Клаузена произошел прорыв. «Ли Холдридж, написавший музыку для заставки «Лунного света», <...> попросил создателя сериала Гленна Гордона Карона нанять Клаузена. Карон так и сделал, но для «подстраховки» нанял другого композитора, который чередовал эпизоды с Клаузеном. К четвертому шоу другого композитора уволили, и Клаузен в итоге писал музыку к сериалу на протяжении всех пяти сезонов», – говорится в материале.