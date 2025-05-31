Умер написавший музыку к «Симпсонам» композитор Альф Клаузен

Умер написавший музыку к «Симпсонам» композитор Альф КлаузенЕму было 84 года
Американский композитор Альф Клаузен умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на дочь композитора Каарин Клаузен.
Он скончался 29 мая в своем доме в Valley Village в Лос-Анджелесе. Около восьми лет назад Клаузену поставили диагноз прогрессирующий надъядерный паралич, сообщила его дочь.
Клаузен является создателем музыки для мультсериала «Симпсоны». Он начал работать композитором для сериала со второго сезона 1990 г. и ушел после выхода 28 сезона в 2017 г.
Hollywood Reporter отмечает, что благодаря работе над музыкой в сериале «Детективное агентство "Лунный свет"» 1985 г. в карьере Клаузена произошел прорыв. «Ли Холдридж, написавший музыку для заставки «Лунного света», <...> попросил создателя сериала Гленна Гордона Карона нанять Клаузена. Карон так и сделал, но для «подстраховки» нанял другого композитора, который чередовал эпизоды с Клаузеном. К четвертому шоу другого композитора уволили, и Клаузен в итоге писал музыку к сериалу на протяжении всех пяти сезонов», – говорится в материале.
Клаузен также является композитором комедийного телесериала «Альф».