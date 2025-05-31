Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала новой «Мисс мира»

Корону победительнице передала прошлогодняя обладательница титула – Кристина Пышкова из Чехии. В своей речи Чуангсри отметила, что для нее это победа не только личная, но и символическая: «Этот момент – не просто личная победа, это общая мечта каждой молодой девушки, которая хочет быть увиденной, услышанной и добиваться перемен».