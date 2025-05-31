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Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала новой «Мисс мира»

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Победительницей 72-го международного конкурса красоты «Мисс мира» стала Сучата Чуангсри из Таиланда. Финал конкурса прошёл в индийском Хайдарабаде, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Корону победительнице передала прошлогодняя обладательница титула – Кристина Пышкова из Чехии. В своей речи Чуангсри отметила, что для нее это победа не только личная, но и символическая: «Этот момент – не просто личная победа, это общая мечта каждой молодой девушки, которая хочет быть увиденной, услышанной и добиваться перемен».

Первой вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии, второй – Майя Клайда из Польши, третьей – Орели Жоахим с Мартиники. В конкурсе приняли участие 108 участниц, при этом Россия в этом году представлена не была.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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