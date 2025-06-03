Ущерб от инфекционных заболеваний в 2024 году составил более 1 трлн рублей
Экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний в 2024 г. в России составил более 1 трлн руб., сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Точные цифры по каждой из инфекций Попова не назвала, но наибольшие траты возникли в связи с ОРВИ, COVID-19, гриппом и ветряной оспой. Ущерб, по сообщению руководителя надзорного ведомства, касается как прямых медицинских расходов, так и непрямых потерь экономики.
При этом в 2020 г. Роспотребнадзор приводил данные о том, что COVID-19 нанес экономический ущерб России в размере почти 1 трлн руб. и это в 1,4 раза больше, чем урон от остальных инфекционных болезней тогда в сумме.
В сентябре 2024 г. на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным Попова сообщала о снижении числа случаев инфекционных заболеваний и, соответственно, предотвращении экономического ущерба, который на тот момент составил 865,9 млрд руб. Она обозначила предотвращенные потери в размере 213,3 млрд руб. По словам главы Роспотребнадзора, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера.