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Ущерб от инфекционных заболеваний в 2024 году составил более 1 трлн рублей

Ведомости

Экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний в 2024 г. в России составил более 1 трлн руб., сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Точные цифры по каждой из инфекций Попова не назвала, но наибольшие траты возникли в связи с ОРВИ, COVID-19, гриппом и ветряной оспой. Ущерб, по сообщению руководителя надзорного ведомства, касается как прямых медицинских расходов, так и непрямых потерь экономики.

При этом в 2020 г. Роспотребнадзор приводил данные о том, что COVID-19 нанес экономический ущерб России в размере почти 1 трлн руб. и это в 1,4 раза больше, чем урон от остальных инфекционных болезней тогда в сумме.

В сентябре 2024 г. на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным Попова сообщала о снижении числа случаев инфекционных заболеваний и, соответственно, предотвращении экономического ущерба, который на тот момент составил 865,9 млрд руб. Она обозначила предотвращенные потери в размере 213,3 млрд руб. По словам главы Роспотребнадзора, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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