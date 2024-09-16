Путин провел рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Поповой

Отдельно Попова отчиталась об обстановке в Херсонской области. По последним данным, иммунитет против паротита в целом по стране составляет 97-98%, в то время как в регионе – 65,7%. У 11% населения Херсонской области есть иммунитет от лихорадки Западного Нила. Примерно такой же показатель по крымской геморрагической лихорадке – 12,5% встречались с ней.