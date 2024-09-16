Путин провел рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Поповой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности, работе единой информационно-аналитической системы ведомства и развитии сети мониторинга патогенов. Об этом сообщили в Кремле.
В начале встречи глава государства поздравил Попову и сотрудников службы с профессиональным праздником – Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Глава Роспотребнадзора поблагодарила Путина за поздравления и высокую оценку.
Попова сообщила, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний и мер, которые принимаются, составил 865,9 млрд руб. Предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, составили 213,3 млрд руб. По словам главы Роспотребнадзора, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера.
Ведомство также сформировало трехуровневую сеть мониторинга патогенов. Увеличилось число центров секвенирования – в 2019 г. их было 14, а на данный момент открыто 54. Вместе с этим увеличивается число лабораторий высокого уровня безопасности, сейчас их 20.
Отдельно Попова отчиталась об обстановке в Херсонской области. По последним данным, иммунитет против паротита в целом по стране составляет 97-98%, в то время как в регионе – 65,7%. У 11% населения Херсонской области есть иммунитет от лихорадки Западного Нила. Примерно такой же показатель по крымской геморрагической лихорадке – 12,5% встречались с ней.
Роспотребнадзор также работает над новыми инструментами. На сегодняшний день ведомство разработало 49 новых тест-систем, которые исследуют образец в течение 30 минут вместо полутора часов. В тест-системы включаются только те вирусы, которые составляют высокий риск для здоровья.
В августе стало известно, что заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России превысила значение среднемноголетнего показателя на 13%. Тогда на конец месяца она составила 0,08 случая на 100 000 населения. Заражения инфекцией были зарегистрированы в 22 из 89 регионов.