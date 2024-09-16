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Путин провел рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Поповой

Ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности, работе единой информационно-аналитической системы ведомства и развитии сети мониторинга патогенов. Об этом сообщили в Кремле.

В начале встречи глава государства поздравил Попову и сотрудников службы с профессиональным праздником – Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Глава Роспотребнадзора поблагодарила Путина за поздравления и высокую оценку.

Попова сообщила, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний и мер, которые принимаются, составил 865,9 млрд руб. Предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, составили 213,3 млрд руб. По словам главы Роспотребнадзора, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера.

Ведомство также сформировало трехуровневую сеть мониторинга патогенов. Увеличилось число центров секвенирования – в 2019 г. их было 14, а на данный момент открыто 54. Вместе с этим увеличивается число лабораторий высокого уровня безопасности, сейчас их 20.

Отдельно Попова отчиталась об обстановке в Херсонской области. По последним данным, иммунитет против паротита в целом по стране составляет 97-98%, в то время как в регионе – 65,7%. У 11% населения Херсонской области есть иммунитет от лихорадки Западного Нила. Примерно такой же показатель по крымской геморрагической лихорадке – 12,5% встречались с ней.

Роспотребнадзор также работает над новыми инструментами. На сегодняшний день ведомство разработало 49 новых тест-систем, которые исследуют образец в течение 30 минут вместо полутора часов. В тест-системы включаются только те вирусы, которые составляют высокий риск для здоровья.

В августе стало известно, что заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России превысила значение среднемноголетнего показателя на 13%. Тогда на конец месяца она составила 0,08 случая на 100 000 населения. Заражения инфекцией были зарегистрированы в 22 из 89 регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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