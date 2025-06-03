В Мелитополе восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Мелитополе восстановили после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Также, по словам главы региона, электричество появилось в Каменско-Днепровском, Куйбышевском, Михайловском муниципальных округах Запорожья.
3 июня более 600 000 абонентов из 457 населенных пунктов Запорожской области остались без света. Аварийное отключение произошло в результате атаки ударных беспилотников украинской армии по энергообъектам. Ряд подстанций были выведены из строя. Возгорания были оперативно устранены, а социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
В Херсонской области 227 000 жителей оказались без воды и света после атаки. Там произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ «Джанкой – Мелитополь».