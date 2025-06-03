В Мелитополе восстановили электроснабжение

3 июня более 600 000 абонентов из 457 населенных пунктов Запорожской области остались без света. Аварийное отключение произошло в результате атаки ударных беспилотников украинской армии по энергообъектам. Ряд подстанций были выведены из строя. Возгорания были оперативно устранены, а социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.