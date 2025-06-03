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Горелкин заявил об отсутствии поводов для беспокойства для игроков «Мира танков»

Ведомости

Пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов издателя компьютерных игр «Леста» не о чем беспокоиться. Они не могут быть обвинены в поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ) или экстремизме за совершение внутриигровых покупок. Об этом сообщил первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

По его словам, также нечего опасаться пользователям Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме того, в скором времени активы «Лесты» перейдут под контроль государства, после чего, вероятно, будут переданы профильной российской компании.

3 июня суд запретил деятельность и обратил в доход государства активы «Лесты». В апреле Генпрокуратура попросила Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца компании Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. По версии прокуратуры, Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в РФ.

До этого суд наложил арест на три ключевых юридических лица «Лесты» – основное юрлицо компании, ее московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, отвечающее за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя также выступила Генпрокуратура. «Леста» отрицала обвинения в нарушениях.

Прежде игра «Мир танков» в России носила название World of Tanks и принадлежала Wargaming. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». В 2023 г. Wargaming запустила кампанию по поддержке Украины. Публично заявлялось, что средства от купленных игровых спецнаборов в украинской тематике направляются на гуманитарную помощь. В России заподозрили компанию в финансировании ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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