Горелкин заявил об отсутствии поводов для беспокойства для игроков «Мира танков»

Прежде игра «Мир танков» в России носила название World of Tanks и принадлежала Wargaming. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». В 2023 г. Wargaming запустила кампанию по поддержке Украины. Публично заявлялось, что средства от купленных игровых спецнаборов в украинской тематике направляются на гуманитарную помощь. В России заподозрили компанию в финансировании ВСУ.