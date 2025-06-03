Горелкин заявил об отсутствии поводов для беспокойства для игроков «Мира танков»
Пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов издателя компьютерных игр «Леста» не о чем беспокоиться. Они не могут быть обвинены в поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ) или экстремизме за совершение внутриигровых покупок. Об этом сообщил первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
По его словам, также нечего опасаться пользователям Instagram
3 июня суд запретил деятельность и обратил в доход государства активы «Лесты». В апреле Генпрокуратура попросила Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца компании Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. По версии прокуратуры, Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в РФ.
До этого суд наложил арест на три ключевых юридических лица «Лесты» – основное юрлицо компании, ее московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, отвечающее за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя также выступила Генпрокуратура. «Леста» отрицала обвинения в нарушениях.
Прежде игра «Мир танков» в России носила название World of Tanks и принадлежала Wargaming. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». В 2023 г. Wargaming запустила кампанию по поддержке Украины. Публично заявлялось, что средства от купленных игровых спецнаборов в украинской тематике направляются на гуманитарную помощь. В России заподозрили компанию в финансировании ВСУ.