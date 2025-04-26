Генпрокуратура просит запретить деятельность владельцев «Мира танков»
Генеральная прокуратура просит Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца российского разработчика игр «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
По данным ведомства, Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в России. В иске приложены публикации с заголовками против действий российских военных.
17 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на три ключевых юридических лица «Леста игры». Арест затронет основное юрлицо компании, ее московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, отвечающее за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступила Генпрокуратура.
«Леста игры» обжаловала это решение суда. Ранее представитель компании заявил, что она оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения всех возникших вопросов и ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда.