Генпрокуратура просит запретить деятельность владельцев «Мира танков»

«Леста игры» обжаловала это решение суда. Ранее представитель компании заявил, что она оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения всех возникших вопросов и ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда.