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Генпрокуратура просит запретить деятельность владельцев «Мира танков»

Ведомости

Генеральная прокуратура просит Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца российского разработчика игр «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным ведомства, Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в России. В иске приложены публикации с заголовками против действий российских военных.

17 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на три ключевых юридических лица «Леста игры». Арест затронет основное юрлицо компании, ее московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, отвечающее за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступила Генпрокуратура.

«Леста игры» обжаловала это решение суда. Ранее представитель компании заявил, что она оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения всех возникших вопросов и ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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