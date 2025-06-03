На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на подъездах к мосту.
Рано утром 3 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостанавливали. Оно возобновилось в 9:00.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 3 июня ориентировочно до 16.00 мск в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) с применением различных видов оружия.