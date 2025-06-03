В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак
В Запорожской и Херсонской областях благодаря слаженной работе энергетиков полностью восстановили энергоснабжение потребителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго РФ.
В ведомстве рассказали, что для участия в аварийно-восстановительных работах привлекли бригады из соседних регионов. Сейчас Минэнерго продолжает координировать работу предприятий и региональных органов власти для обеспечения надежного энергоснабжения.
3 июня более 600 000 абонентов из 457 населенных пунктов Запорожской области остались без света. Аварийное отключение произошло в результате атаки ударных беспилотников украинской армии по энергообъектам. Ряд подстанций были выведены из строя. Возгорания были оперативно устранены, а социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
В Херсонской области 227 000 жителей оказались без воды и света после атаки вооруженных сил Украины. Там произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ Джанкой – Мелитополь.