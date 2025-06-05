В РФ зафиксировали рост заболеваемости внебольничными пневмониями в 2024 году
В 2024 г. в России зафиксирован резкий рост заболеваемости внебольничными пневмониями (ВП). Это следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2024 г.» Роспотребнадзора, с которым ознакомились «Ведомости».
Показатель составил 866,62 случая на 100 000 населения, что в 1,7 раза выше, чем в 2023 г. (498,02 случая), и более чем в два раза превышает среднемноголетний показатель (СМП) – 416,7. Основной причиной стало циклическое увеличение числа заболеваний, вызванных бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая в прошедшем сезоне преобладала как при отдельных случаях, так и в групповых очагах инфекции. Подобные подъемы происходят примерно раз в пять лет.
Наибольший вклад в рост заболеваемости внесли дети. В 2024 г. заболеваемость среди детей увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2023 г. и в 2,5 раза по сравнению с СМП, достигнув 1790,94 на 100 000 детей. Самые высокие показатели зарегистрированы среди малышей 1–2 лет – 2357,48 на 100 000.
Заболеваемость распределялась неравномерно по регионам: от 165,9 случаев на 100 000 в Чеченской Республике до 2027,4 в Оренбургской области. В 83 субъектах зафиксирован рост по сравнению со среднемноголетними значениями, а в Чечне он увеличился в шесть раз, в Астраханской и Новосибирской областях – в четыре раза.
Особое внимание вызвало увеличение числа групповых очагов ВП: с 96 в 2023 г. до 254 в 2024 г., что в 4,2 раза выше СМП. В этих очагах заболели почти 3000 человек, из которых более 98% – дети. Большинство вспышек зафиксировано в школах и детских садах.
Основным возбудителем в 89,4 % очагов была Mycoplasma pneumoniae как единственный агент (в 64,2% случаев), так и в сочетании с другими микробами (25,2%). В отдельных случаях причиной болезни оставалась неустановленной.
Важной мерой остается вакцинация против пневмококковой инфекции. В 2024 г. уровень своевременной иммунизации детей в возрасте 12 месяцев составил 95,94%, а в 24 месяца – 93,66%, что соответствует санитарным нормативам и превышает 95% более чем в половине регионов страны.