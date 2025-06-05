В РФ зафиксировали рост заболеваемости внебольничными пневмониями в 2024 году

Показатель составил 866,62 случая на 100 000 населения, что в 1,7 раза выше, чем в 2023 г. (498,02 случая), и более чем в два раза превышает среднемноголетний показатель (СМП) – 416,7. Основной причиной стало циклическое увеличение числа заболеваний, вызванных бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая в прошедшем сезоне преобладала как при отдельных случаях, так и в групповых очагах инфекции. Подобные подъемы происходят примерно раз в пять лет.