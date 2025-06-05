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В РФ зафиксировали рост заболеваемости внебольничными пневмониями в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. в России зафиксирован резкий рост заболеваемости внебольничными пневмониями (ВП). Это следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2024 г.» Роспотребнадзора, с которым ознакомились «Ведомости».

Показатель составил 866,62 случая на 100 000 населения, что в 1,7 раза выше, чем в 2023 г. (498,02 случая), и более чем в два раза превышает среднемноголетний показатель (СМП) – 416,7. Основной причиной стало циклическое увеличение числа заболеваний, вызванных бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая в прошедшем сезоне преобладала как при отдельных случаях, так и в групповых очагах инфекции. Подобные подъемы происходят примерно раз в пять лет.

Наибольший вклад в рост заболеваемости внесли дети. В 2024 г. заболеваемость среди детей увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2023 г. и в 2,5 раза по сравнению с СМП, достигнув 1790,94 на 100 000 детей. Самые высокие показатели зарегистрированы среди малышей 1–2 лет – 2357,48 на 100 000.

Заболеваемость распределялась неравномерно по регионам: от 165,9 случаев на 100 000 в Чеченской Республике до 2027,4 в Оренбургской области. В 83 субъектах зафиксирован рост по сравнению со среднемноголетними значениями, а в Чечне он увеличился в шесть раз, в Астраханской и Новосибирской областях – в четыре раза.

Особое внимание вызвало увеличение числа групповых очагов ВП: с 96 в 2023 г. до 254 в 2024 г., что в 4,2 раза выше СМП. В этих очагах заболели почти 3000 человек, из которых более 98% – дети. Большинство вспышек зафиксировано в школах и детских садах.

Основным возбудителем в 89,4 % очагов была Mycoplasma pneumoniae как единственный агент (в 64,2% случаев), так и в сочетании с другими микробами (25,2%). В отдельных случаях причиной болезни оставалась неустановленной.

Важной мерой остается вакцинация против пневмококковой инфекции. В 2024 г. уровень своевременной иммунизации детей в возрасте 12 месяцев составил 95,94%, а в 24 месяца – 93,66%, что соответствует санитарным нормативам и превышает 95% более чем в половине регионов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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