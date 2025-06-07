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Президент подписал закон о легализации гостевых домов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон  о проведении эксперимента по легализации гостевых домов, который будет действовать в 16 российских регионах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 г. по 31 декабря 2027 г. на территориях Республики Алтай, Дагестана, Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Севастополя, а также в федеральной территории «Сириус».

Закон вводит определение гостевого дома как вида средства размещения, представляющего собой отдельный жилой дом или его часть, в котором предоставляют жилье для гостей. Объект должен находиться на земельном участке, который допускает индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, собственниками таких объектов должны быть физические лица. Не допускаются решения суда или властей в отношении гостевого дома о сносе самовольной постройки.

Закон о легализации гостевых домов Госдума приняла 27 мая. Член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Алексан Мкртчян отмечал, что инициатива поможет государству увеличить собираемость налогов, но пользу ощутят и туристы. В законе четко прописано, указал он, что в гостевом доме должен быть установлен дизель-генератор и бойлер – на случай внеплановых отключений электричества. По его словам, это даст гарантии отдыхающим, что они будут обеспечены работающим кондиционером, холодильником и горячим душем. При этом цены поднимутся – в пределах 500 руб. в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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