Президент подписал закон о легализации гостевых домов
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов, который будет действовать в 16 российских регионах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2025 г. по 31 декабря 2027 г. на территориях Республики Алтай, Дагестана, Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Севастополя, а также в федеральной территории «Сириус».
Закон вводит определение гостевого дома как вида средства размещения, представляющего собой отдельный жилой дом или его часть, в котором предоставляют жилье для гостей. Объект должен находиться на земельном участке, который допускает индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, собственниками таких объектов должны быть физические лица. Не допускаются решения суда или властей в отношении гостевого дома о сносе самовольной постройки.
Закон о легализации гостевых домов Госдума приняла 27 мая. Член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Алексан Мкртчян отмечал, что инициатива поможет государству увеличить собираемость налогов, но пользу ощутят и туристы. В законе четко прописано, указал он, что в гостевом доме должен быть установлен дизель-генератор и бойлер – на случай внеплановых отключений электричества. По его словам, это даст гарантии отдыхающим, что они будут обеспечены работающим кондиционером, холодильником и горячим душем. При этом цены поднимутся – в пределах 500 руб. в сутки.