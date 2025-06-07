Президент подписал закон о легализации гостевых домов

Закон о легализации гостевых домов Госдума приняла 27 мая. Член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Алексан Мкртчян отмечал, что инициатива поможет государству увеличить собираемость налогов, но пользу ощутят и туристы. В законе четко прописано, указал он, что в гостевом доме должен быть установлен дизель-генератор и бойлер – на случай внеплановых отключений электричества. По его словам, это даст гарантии отдыхающим, что они будут обеспечены работающим кондиционером, холодильником и горячим душем. При этом цены поднимутся – в пределах 500 руб. в сутки.