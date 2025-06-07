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В Киргизии демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

Ведомости

На центральной площади Оша в Киргизии демонтировали памятник Владимиру Ленину, передает 24.kg со ссылкой на соцсети.

Монумент демонтировали 7 июня по решению мэрии города, говорится в публикации. 25-метровый памятник Ленину в Оше был установлен в 1975 г. Отмечается, что он был самым высоким в Центральной Азии.

Снос монумента раскритиковал депутат парламента республики Исхак Масалиев, заявив, что ночью его «просто забрали», а мнения жителей насчет этого решения не спрашивали. 

«Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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