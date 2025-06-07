В Киргизии демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

«Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .