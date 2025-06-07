В Киргизии демонтировали один из самых высоких памятников Ленину
На центральной площади Оша в Киргизии демонтировали памятник Владимиру Ленину, передает 24.kg со ссылкой на соцсети.
Монумент демонтировали 7 июня по решению мэрии города, говорится в публикации. 25-метровый памятник Ленину в Оше был установлен в 1975 г. Отмечается, что он был самым высоким в Центральной Азии.
Снос монумента раскритиковал депутат парламента республики Исхак Масалиев, заявив, что ночью его «просто забрали», а мнения жителей насчет этого решения не спрашивали.
«Вот так пытаются заставить нас забыть нашу историю. Это и называют манкуртизмом. А почему тогда не говорят о достижениях, которые Советская власть принесла нашему народу?! Мы уже начинаем ощущать последствия невежества… Стыдно, братья. От людей перешли к памятникам», – написал он в Facebook