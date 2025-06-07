МВД объявило в розыск жену фигуранта дела об атаке на военные аэродромы

5 июня МВД также объявило Тимофеева в розыск. 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с его поимкой и экстрадицией. Представитель Кремля заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия этого преступления.