МВД объявило в розыск жену фигуранта дела об атаке на военные аэродромы
МВД России объявило в розыск по уголовной статье Екатерину Тимофееву, которая является супругой Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом свидетельствует база ведомства.
По какой именно статье она разыскивается, в базе не говорится.
5 июня МВД также объявило Тимофеева в розыск. 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с его поимкой и экстрадицией. Представитель Кремля заверил, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия этого преступления.
1 июня Украина провела операцию «Паутина». В рамках этой операции украинские беспилотники одновременно в разных частях России атаковали аэродромы базирования стратегической авиации. Впервые это затронуло Сибирь. FPV-дроны атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Данных о жертвах среди военных и гражданского персонала нет.