ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к Ми-8 и Ми-17
ФСБ России пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, который пыталась осуществить группа из шести граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Координацию деятельности группы осуществляла подданная иностранного государства, которая находится за рубежом. По оценке специалистов, ориентировочная стоимость комплектующих составляет более 400 млн руб. С их помощью можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов.
Установлено, что члены группы по заказу представителей иностранных организаций через несколько подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний новые комплектующие к вертолетам российского производства, осуществляли их хранение и незаконное перемещение через границу. Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники и оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники).
28 марта УФСБ по Белгородской области пресекло преступную деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения.
По данным ведомства, два сотрудника белгородской коммерческой компании при участии проживающего в Варшаве гражданина Украины попытались незаконно вывезти через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продукцию военного назначения. Страна, через границу которой пытались вывезти военную продукцию, не сообщается. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).