ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к Ми-8 и Ми-17

Установлено, что члены группы по заказу представителей иностранных организаций через несколько подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний новые комплектующие к вертолетам российского производства, осуществляли их хранение и незаконное перемещение через границу. Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной техники и оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения или военной техники).