СМИ: в готовых блюдах из «Вкусвилла» могла быть кишечная палочка
В четырех из шести готовых блюдах из «Вкусвилла», отправленных журналистами на экспертизу, нашли кишечную палочку. Об этом сообщает «Газета.ру».
В частности, бактерию обнаружили в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и мясных блинах. В других блюдах, таких как ролл с семгой и креветкой и бутерброд с тунцом и базиликом, было зафиксировано превышение содержания дрожжей. В салате «Цезарь» и мясных блинах наблюдались высокие уровни мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.
Издание указало на нарушения температурного режима хранения продукции при ее доставке курьером.
Во «Вкусвилле» рассказали изданию, что компания и ее поставщики действительно «не идеальны», но, тем не менее, сотрудники сети продуктовых магазинов делают все зависящее от них.
«При высоком уровне автоматизации современных пищевых производств все-таки остаются процессы, где есть риск сбоя или человеческого фактора. Но процент таких случаев крайне мал, а обратная связь от покупателей и сотрудничество с поставщиками помогают нам в стремлении свести их к нулю», – заявили в пресс-службе «Вкусвилла».
В компании также отметили, что при необходимости осуществляется внутреннее расследование, продукция временно убирается с полок, а поставщикам предлагаются рекомендации по совершенствованию процессов. По информации «Вкусвилла», продукция поставщиков анализируется как в собственной лаборатории, так и в 25 партнерских учреждениях. Производство готовой еды подвергается проверке на соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также различным ГОСТам, санитарным правилам и нормам, установленным сетью.
14 февраля Роспотребнадзор Москвы начал расследование из-за зефира с металлической стружкой, купленного в одном из магазинов «Вкусвилла». По данным санврачей, покупатель пожаловался на металлическую стружку в кофейном зефире в белом шоколаде. Реализация продукции в магазине приостановлена.