СМИ: в готовых блюдах из «Вкусвилла» могла быть кишечная палочка

В частности, бактерию обнаружили в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и мясных блинах. В других блюдах, таких как ролл с семгой и креветкой и бутерброд с тунцом и базиликом, было зафиксировано превышение содержания дрожжей. В салате «Цезарь» и мясных блинах наблюдались высокие уровни мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.