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СМИ: в готовых блюдах из «Вкусвилла» могла быть кишечная палочка

Ведомости

В четырех из шести готовых блюдах из «Вкусвилла», отправленных журналистами на экспертизу, нашли кишечную палочку. Об этом сообщает «Газета.ру». 

В частности, бактерию обнаружили в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и мясных блинах. В других блюдах, таких как ролл с семгой и креветкой и бутерброд с тунцом и базиликом, было зафиксировано превышение содержания дрожжей. В салате «Цезарь» и мясных блинах наблюдались высокие уровни мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.

Издание указало на нарушения температурного режима хранения продукции при ее доставке курьером.

Во «Вкусвилле» рассказали изданию, что компания и ее поставщики действительно «не идеальны», но, тем не менее, сотрудники сети продуктовых магазинов делают все зависящее от них.

«При высоком уровне автоматизации современных пищевых производств все-таки остаются процессы, где есть риск сбоя или человеческого фактора. Но процент таких случаев крайне мал, а обратная связь от покупателей и сотрудничество с поставщиками помогают нам в стремлении свести их к нулю», – заявили в пресс-службе «Вкусвилла».

В компании также отметили, что при необходимости осуществляется внутреннее расследование, продукция временно убирается с полок, а поставщикам предлагаются рекомендации по совершенствованию процессов. По информации «Вкусвилла», продукция поставщиков анализируется как в собственной лаборатории, так и в 25 партнерских учреждениях. Производство готовой еды подвергается проверке на соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также различным ГОСТам, санитарным правилам и нормам, установленным сетью.

14 февраля Роспотребнадзор Москвы начал расследование из-за зефира с металлической стружкой, купленного в одном из магазинов «Вкусвилла». По данным санврачей, покупатель пожаловался на металлическую стружку в кофейном зефире в белом шоколаде. Реализация продукции в магазине приостановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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