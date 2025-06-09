Народный фронт: информатизация усложнила работу 42% учителей

Опрошенные учителя отмечают, что за последние 3-4 года бюрократическая нагрузка только возросла. 92% педагогов работают с электронными системами, 89% из них столкнулись с проблемами при внедрении цифровых технологий. Учителя связывают их со старым оборудованием, плохим интернетом, неудовлетворительным качеством экранов. Кроме того, проблемы выявились и в работе с цифровыми платформами: сбои электронных журналов, неудобный интерфейс, множественная авторизация и необходимость дублировать информацию в чатах различных ресурсов.