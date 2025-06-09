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Народный фронт: информатизация усложнила работу 42% учителей

Ведомости

Работа с электронными системами усложнила работу 42% учителей, показал опрос Народного фронта, представленный на стратегической сессии в «Сириусе».

«Наши опросы показывают, что цифровизация хаоса рождает цифровой хаос. Поэтому большая часть учителей говорит о том, что легче после внедрения информационных систем с бюрократией не стало», – сообщил первый заместитель руководителя исполкома организации Сергей Соколов. Он добавил, что недостаточно ввести цифровые технологии в школы, – необходимо создать систему управления, в которой педагогам будет комфортно работать.

Опрошенные учителя отмечают, что за последние 3-4 года бюрократическая нагрузка только возросла. 92% педагогов работают с электронными системами, 89% из них столкнулись с проблемами при внедрении цифровых технологий. Учителя связывают их со старым оборудованием, плохим интернетом, неудовлетворительным качеством экранов. Кроме того, проблемы выявились и в работе с цифровыми платформами: сбои электронных журналов, неудобный интерфейс, множественная авторизация и необходимость дублировать информацию в чатах различных ресурсов.

Соколов отметил, что большинство учителей работают на 1-2 ставках. Только 11% из них оценили свою нагрузку как менее 18 часов в неделю. Кроме этого, 4-6 часов уходит на бюрократическую нагрузку и внеучебную деятельность.

НФ по итогам собрания предложил провести оптимизацию цифровых платформ в образовании – упростить интерфейсы и сделать единый вход. Кроме того, они предложили стимулировать педагогов компенсацией за цифровую работу, убрать из обязательного перечня формальные мероприятия, оставить только образовательные проекты.

6 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию призвал не допустить дефицита учителей в России. Он привел данные, согласно которым в школах работают 6,2% учителей старше 65 лет: среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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