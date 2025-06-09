Народный фронт: информатизация усложнила работу 42% учителей
Работа с электронными системами усложнила работу 42% учителей, показал опрос Народного фронта, представленный на стратегической сессии в «Сириусе».
«Наши опросы показывают, что цифровизация хаоса рождает цифровой хаос. Поэтому большая часть учителей говорит о том, что легче после внедрения информационных систем с бюрократией не стало», – сообщил первый заместитель руководителя исполкома организации Сергей Соколов. Он добавил, что недостаточно ввести цифровые технологии в школы, – необходимо создать систему управления, в которой педагогам будет комфортно работать.
Опрошенные учителя отмечают, что за последние 3-4 года бюрократическая нагрузка только возросла. 92% педагогов работают с электронными системами, 89% из них столкнулись с проблемами при внедрении цифровых технологий. Учителя связывают их со старым оборудованием, плохим интернетом, неудовлетворительным качеством экранов. Кроме того, проблемы выявились и в работе с цифровыми платформами: сбои электронных журналов, неудобный интерфейс, множественная авторизация и необходимость дублировать информацию в чатах различных ресурсов.
Соколов отметил, что большинство учителей работают на 1-2 ставках. Только 11% из них оценили свою нагрузку как менее 18 часов в неделю. Кроме этого, 4-6 часов уходит на бюрократическую нагрузку и внеучебную деятельность.
НФ по итогам собрания предложил провести оптимизацию цифровых платформ в образовании – упростить интерфейсы и сделать единый вход. Кроме того, они предложили стимулировать педагогов компенсацией за цифровую работу, убрать из обязательного перечня формальные мероприятия, оставить только образовательные проекты.
6 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию призвал не допустить дефицита учителей в России. Он привел данные, согласно которым в школах работают 6,2% учителей старше 65 лет: среди учителей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%.