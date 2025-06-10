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Девять человек погибли при стрельбе в школе на юго-востоке Австрии

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В австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, погибли девять человек. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Стрельба началась утром 10 июня, сразу после этого была объявлена эвакуация из федеральной высшей школы-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения Cobra. Сообщалось о пяти погибших, сейчас их число увеличилось до девяти.

По данным издания Kurier, нападавшим является ученик школы, он начал стрельбу в двух классах школы. Kurier пишет, что он покончил с собой. Сейчас здание занимают силовики, граждан просят избегать района возле школы на Драйершютценгассе.

Kronen Zeitung называет произошедшее «одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии». Сообщается, что ученик устроил стрельбу в знак мести за предполагаемый буллинг. Пока неясно, действовал ли он в одиночку, уточняет газета.

В феврале произошла стрельба в в шведской школе в городе Эребру. Тогда погибли 11 человек, сам стрелок покончил с собой. Шведская полиция сообщала, что преступник действовал в одиночку.

4 сентября 2024 г. стрельба произошла в американском штате Джорджия. В результате происшествия погибли два учителя и два школьника, еще девять человек были ранены. Стрелком оказался 14-летний ученик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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