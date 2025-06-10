Девять человек погибли при стрельбе в школе на юго-востоке Австрии
В австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, погибли девять человек. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Стрельба началась утром 10 июня, сразу после этого была объявлена эвакуация из федеральной высшей школы-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения Cobra. Сообщалось о пяти погибших, сейчас их число увеличилось до девяти.
По данным издания Kurier, нападавшим является ученик школы, он начал стрельбу в двух классах школы. Kurier пишет, что он покончил с собой. Сейчас здание занимают силовики, граждан просят избегать района возле школы на Драйершютценгассе.
Kronen Zeitung называет произошедшее «одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии». Сообщается, что ученик устроил стрельбу в знак мести за предполагаемый буллинг. Пока неясно, действовал ли он в одиночку, уточняет газета.
В феврале произошла стрельба в в шведской школе в городе Эребру. Тогда погибли 11 человек, сам стрелок покончил с собой. Шведская полиция сообщала, что преступник действовал в одиночку.
4 сентября 2024 г. стрельба произошла в американском штате Джорджия. В результате происшествия погибли два учителя и два школьника, еще девять человек были ранены. Стрелком оказался 14-летний ученик.