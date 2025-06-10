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Число погибших при стрельбе в школе Граца увеличилось до 11

Ведомости

При стрельбе в школе в австрийском городе Грац погибли 11 человек, передает портал Auf1. 

До этого сообщалось о девяти погибших. Тяжело раненых доставляют в близлежащие больницы на вертолете.

Стрельба в школе на юго-востоке Австрии произошла утром 10 июня. Предполагаемым стрелком стал ученик этой школы, который мог подвергаться буллингу.

Нападение началось с двух классов высшей школы-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения Cobra, но, предварительно, нападавший покончил с собой.

10 июня BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что во Франции ученик напал с ножом на смотрительницу коллежа (среднее общеобразовательное учреждение во Франции) во французском департаменте Верхняя Марна. Телеканал сообщал, что смотрительница скончалась от полученных травм.

5 февраля произошла стрельба в шведской школе в городе Эребру, погибли 11 человек, стрелок покончил с собой. Шведская полиция сообщала, что преступник действовал в одиночку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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