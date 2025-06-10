Число погибших при стрельбе в школе Граца увеличилось до 11
До этого сообщалось о девяти погибших. Тяжело раненых доставляют в близлежащие больницы на вертолете.
Нападение началось с двух классов высшей школы-гимназии (BORG) на Драйершютценгассе. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения Cobra, но, предварительно, нападавший покончил с собой.
10 июня BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что во Франции ученик напал с ножом на смотрительницу коллежа (среднее общеобразовательное учреждение во Франции) во французском департаменте Верхняя Марна. Телеканал сообщал, что смотрительница скончалась от полученных травм.
5 февраля произошла стрельба в шведской школе в городе Эребру, погибли 11 человек, стрелок покончил с собой. Шведская полиция сообщала, что преступник действовал в одиночку.