Число погибших при стрельбе в школе Граца увеличилось до 11

10 июня BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что во Франции ученик напал с ножом на смотрительницу коллежа (среднее общеобразовательное учреждение во Франции) во французском департаменте Верхняя Марна. Телеканал сообщал, что смотрительница скончалась от полученных травм.