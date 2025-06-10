Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами несовершеннолетних
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Теперь родители и другие законные опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам ребенка в возрасте с 14 до 18 лет. Предполагается, что такая мера позволит дополнительно защитить несовершеннолетних от попыток вовлечь их в мошеннические схемы с использованием банковских карт.
Банки будут получать информацию о представителях ребенка в электронном формате через систему ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», а также единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В случае отсутствия данных в электронных системах справки можно будет получить на основании свидетельств о рождении или усыновлении, а также акта органа опеки, подтверждающего назначение попечителя.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 13 мая сообщал, что Госдума начнет рассмотрение законопроекта, направленного на защиту детей от мошенников. Он рассказал, что злоумышленники часто используют доверчивость подростков, вовлекая их в оформление дебетовых карт, которые затем применяют для обналичивания средств, полученных преступным путем. Зачастую за небольшое вознаграждение через карту несовершеннолетнего проводятся миллионы руб. Родители, как правило, узнают о таких финансовых операциях слишком поздно или не знают о них вовсе.
Законопроект предлагает запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. Это позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных решений.