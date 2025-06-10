Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами несовершеннолетних

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 13 мая сообщал, что Госдума начнет рассмотрение законопроекта, направленного на защиту детей от мошенников. Он рассказал, что злоумышленники часто используют доверчивость подростков, вовлекая их в оформление дебетовых карт, которые затем применяют для обналичивания средств, полученных преступным путем. Зачастую за небольшое вознаграждение через карту несовершеннолетнего проводятся миллионы руб. Родители, как правило, узнают о таких финансовых операциях слишком поздно или не знают о них вовсе.