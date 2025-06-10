Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Госдума приняла закон о родительском контроле за счетами несовершеннолетних

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. 

Теперь родители и другие законные опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам ребенка в возрасте с 14 до 18 лет. Предполагается, что такая мера позволит дополнительно защитить несовершеннолетних от попыток вовлечь их в мошеннические схемы с использованием банковских карт.

Банки будут получать информацию о представителях ребенка в электронном формате через систему ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», а также единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В случае отсутствия данных в электронных системах справки можно будет получить на основании свидетельств о рождении или усыновлении, а также акта органа опеки, подтверждающего назначение попечителя.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 13 мая сообщал, что Госдума начнет рассмотрение законопроекта, направленного на защиту детей от мошенников. Он рассказал, что злоумышленники часто используют доверчивость подростков, вовлекая их в оформление дебетовых карт, которые затем применяют для обналичивания средств, полученных преступным путем. Зачастую за небольшое вознаграждение через карту несовершеннолетнего проводятся миллионы руб. Родители, как правило, узнают о таких финансовых операциях слишком поздно или не знают о них вовсе.

Законопроект предлагает запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. Это позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных решений.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных