Суд отправил жительницу Мариуполя в колонию за призывы к терроризму

Андроновой также запрещено заниматься администрированием сайтов в течение трех лет. По данным УФСБ, женщину задержали в ноябре прошлого года. Тогда следователи установили, что она неоднократно публиковала в соцсетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.