Суд отправил жительницу Мариуполя в колонию за призывы к терроризму
Военный суд приговорил жительницу Мариуполя Наталью Андронову к шести годам колонии по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и экстремизму, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).
Андроновой также запрещено заниматься администрированием сайтов в течение трех лет. По данным УФСБ, женщину задержали в ноябре прошлого года. Тогда следователи установили, что она неоднократно публиковала в соцсетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.
Уголовное дело против жительницы Мариуполя было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
В конце апреля управление ФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) сообщило о прекращении гражданства России местного жителя за публичные призывы к ракетным ударам ВСУ по российским военным и мирным жителям. По данным ведомства, мужчина поддерживал украинские праворадикальные группировки и открыто призывал к террористической деятельности, включая атаки на территорию РФ.