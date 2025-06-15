АТОР: около 2000 туристов не могут вылететь в Россию из ОАЭ
Порядка 2000 российских туристов ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ, количество таких путешественников постоянно меняется, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались на этой неделе после израильской атаки на Иран 13 июня, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. В АТОР напомнили, что до обострения кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты. Решения перевозчики принимают «внезапно и ситуативно», и их невозможно предсказать, отмечают в ассоциации.
«В настоящее время туроператоры «разгребают завал» с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2000 человек», – говорится в материале.
Росавиация 14 июня сообщила, что российские авиаперевозчики продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно, но из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты стали длиннее. Emirates и Etihad Airways не отменяли рейсы, а Flydubai с 14 июня начала восстанавливать свою полетную программу в Россию и ряд других стран. При этом временно отменены рейсы в РФ и из страны авиакомпаний Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi. 14 июня авиакомпания «Победа» также сообщила об отмене ряда рейсов в ОАЭ на фоне закрытия неба над Ираном.