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АТОР: около 2000 туристов не могут вылететь в Россию из ОАЭ

Ведомости

Порядка 2000 российских туристов ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ, количество таких путешественников постоянно меняется, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались на этой неделе после израильской атаки на Иран 13 июня, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. В АТОР напомнили, что до обострения кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты. Решения перевозчики принимают «внезапно и ситуативно», и их невозможно предсказать, отмечают в ассоциации.

«В настоящее время туроператоры «разгребают завал» с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2000 человек», – говорится в материале.

Росавиация 14 июня сообщила, что российские авиаперевозчики продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно, но из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты стали длиннее. Emirates и Etihad Airways не отменяли рейсы, а Flydubai с 14 июня начала восстанавливать свою полетную программу в Россию и ряд других стран. При этом временно отменены рейсы в РФ и из страны авиакомпаний Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi.  14 июня авиакомпания «Победа» также сообщила об отмене ряда рейсов в ОАЭ на фоне закрытия неба над Ираном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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