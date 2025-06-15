АТОР: около 2000 туристов не могут вылететь в Россию из ОАЭ

«В настоящее время туроператоры «разгребают завал» с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2000 человек», – говорится в материале.