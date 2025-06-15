МВД предупредило о штрафе за принятие паспорта в залог

В 2024 г. сообщалось о росте случаев изъятия загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. В МИДе тогда пояснили, что одно и то же имя россиянина может быть написано латинскими буквами по-разному, что не является ошибкой и основанием для изъятия паспорта.