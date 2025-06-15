МВД предупредило о штрафе за принятие паспорта в залог
Штраф до 300 руб. грозит за незаконное изъятие паспорта гражданина России, а принятие документа в залог наказывается предупреждением или штрафом в размере 100 руб., сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Административная ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 руб. предусмотрена по п. 1 ст. 19.17 КоАП РФ (незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина). Принятие паспорта в залог влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 100 руб. Изъятие этого документа не допускается в соответствии законом «О гражданстве РФ», напомнили в МВД.
В 2024 г. сообщалось о росте случаев изъятия загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. В МИДе тогда пояснили, что одно и то же имя россиянина может быть написано латинскими буквами по-разному, что не является ошибкой и основанием для изъятия паспорта.