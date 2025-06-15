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МВД предупредило о штрафе за принятие паспорта в залог

Ведомости

Штраф до 300 руб. грозит за незаконное изъятие паспорта гражданина России, а принятие документа в залог наказывается предупреждением или штрафом в размере 100 руб., сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Административная ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 руб. предусмотрена по п. 1 ст. 19.17 КоАП РФ (незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина). Принятие паспорта в залог влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 100 руб. Изъятие этого документа не допускается в соответствии законом «О гражданстве РФ», напомнили в МВД.

В 2024 г. сообщалось о росте случаев изъятия загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. В МИДе тогда пояснили, что одно и то же имя россиянина может быть написано латинскими буквами по-разному, что не является ошибкой и основанием для изъятия паспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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