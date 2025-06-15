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В аэропортах Казани и Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ведомости

Аэропорты Казани и Ижевска снова работают в штатном режиме – ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

«В период действия ограничений в Казани на запасные аэродромы, по уточненным данным, ушли 11 самолетов», – уточняется в сообщении.

В Ижевске из-за принятых мер в запасные авиагавани пришлось уйти трем самолетам.

Меры были введены в рамках обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. По информации Росавиации, экипажи, диспетчеры и службы аэропортов действовали в соответствии с установленными протоколами – приоритетом оставалась безопасность.

15 июня также временно приостанавливал работу аэропорт Пензы. Ночью ограничения вводились в Калуге, а утром были приостановлены полеты в аэропорту Тамбова. Минобороны РФ о фактах сбитых беспилотников в этих регионах не сообщало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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