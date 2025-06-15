В аэропортах Казани и Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорты Казани и Ижевска снова работают в штатном режиме – ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
«В период действия ограничений в Казани на запасные аэродромы, по уточненным данным, ушли 11 самолетов», – уточняется в сообщении.
В Ижевске из-за принятых мер в запасные авиагавани пришлось уйти трем самолетам.
Меры были введены в рамках обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. По информации Росавиации, экипажи, диспетчеры и службы аэропортов действовали в соответствии с установленными протоколами – приоритетом оставалась безопасность.
15 июня также временно приостанавливал работу аэропорт Пензы. Ночью ограничения вводились в Калуге, а утром были приостановлены полеты в аэропорту Тамбова. Минобороны РФ о фактах сбитых беспилотников в этих регионах не сообщало.