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Порядка 10 000 человек вышли в Кишиневе на Марш семьи против парада ЛГБТ

Участники шествия в поддержку традиционных ценностей подверглись насилию со стороны полиции
Ведомости

Около 10 000 человек приняли участие в Марше семьи в Кишиневе. Акция, организованная оппозиционной «Партией социалистов Республики Молдовы» (ПСРМ), стала протестом против проведения ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в рамках фестиваля «Молдова прайд». Об этом сообщили представители молдавской оппозиции.

Власти столицы запретили проведение прайда, однако организаторы – НПО Bang Bang и Genderdoc-M, несмотря на отказ примарии, заявили о намерении провести акцию. Парад прошел 15 июня под усиленной охраной полиции. В молдавской оппозиции связали эти организации с американским финансистом Джорджем Соросом.

В ответ ПСРМ призвала граждан к участию в Марше семьи. «Мы обращаемся ко всем: родителям и детям, молодым и старым, общественным, религиозным и патриотическим организациям – выйти и громко сказать: «Да – семье, детям, достоинству! Нет – моральному разложению и деградации!», – говорится в заявлении партии.

Марш семьи также поддержали партии-партнеры платформы «За Молдову», включая «Партию коммунистов Республики Молдовы» и «Будущее Молдовы». Участники колонной прошли по улицам столицы и провели митинг в защиту традиционных ценностей. К мероприятию присоединились представители молодежного крыла блока «Победа», а в селе Конгаз (Гагаузия) прошел крестный ход «За традиционные семейные ценности».

Несмотря на запрет мэрии, марш ЛГБТ был поддержан правительством Молдовы и рядом посольств стран ЕС.

Сообщалось, что во время попытки участников православного марша пройти по своему маршруту полиция перекрыла путь и начала задержания. В соцсетях появилось видео, где полицейский бросает на землю священника. Также зафиксирован инцидент, в котором у мужчины вырвали ребенка и тот ударился головой об асфальт, – полиция намеревалась задержать обоих.

Позже лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил правительство Майи Санду в том, что оно ведет войну против православных священников, а также семей с детьми. «Это сейчас видит весь мир. По приказу бесчеловечного пасовского режима полиция силой отбирает у отца маленького ребенка. Бьет мальчика головой об асфальт. Валит священника на землю. Грубо задерживает мирных жителей», – написал он в своем Telegram-канале.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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