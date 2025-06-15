Порядка 10 000 человек вышли в Кишиневе на Марш семьи против парада ЛГБТ

Позже лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил правительство Майи Санду в том, что оно ведет войну против православных священников, а также семей с детьми. «Это сейчас видит весь мир. По приказу бесчеловечного пасовского режима полиция силой отбирает у отца маленького ребенка. Бьет мальчика головой об асфальт. Валит священника на землю. Грубо задерживает мирных жителей», – написал он в своем Telegram-канале.