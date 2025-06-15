Минкультуры: все российские артисты эвакуированы из Ирана

До этого дипмиссия сообщала о работе над организацией эвакуации граждан РФ из Ирана. По имеющейся информации, люди покидают страну преимущественно по суше через границу с Азербайджаном. Особенно активно используется автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара». А вот консульский отдел посольства России в Иране временно приостановил свою работу на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем.