Минкультуры: все российские артисты эвакуированы из Ирана
Все российские артисты успешно эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
По ее словам, 15 июня музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского пересекли границу Азербайджана.
«Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!» – пояснила министр, выразив благодарность дипломатам, сотрудникам посольств и властям Азербайджана и Ирана.
По словам главы Минкультуры РФ, в знак признательности за поддержку в сложной ситуации артисты решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии.
До этого дипмиссия сообщала о работе над организацией эвакуации граждан РФ из Ирана. По имеющейся информации, люди покидают страну преимущественно по суше через границу с Азербайджаном. Особенно активно используется автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара». А вот консульский отдел посольства России в Иране временно приостановил свою работу на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем.