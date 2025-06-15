В Татарстане заявили о росте числа погибших в результате атаки украинского дрона
Число погибших в результате атаки украинского дрона в Татарстане выросло до двух, сообщила пресс-служба главы региона.
Изначально сообщалось, что при ударе беспилотного летательного аппарата по зданию КПП автомобильного завода в Елабужском районе погиб один человек, а 13 пострадали. Один из них был госпитализирован в критическом состоянии, спасти его не удалось.
15 июня об очередной атаке украинского дрона на Татарстан рассказал глава региона Рустам Минниханов. По его словам, на месте падения обломков дрона возник пожар, который был оперативно ликвидирован.
По факту атаки региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).