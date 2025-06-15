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В Татарстане заявили о росте числа погибших в результате атаки украинского дрона

Ведомости

Число погибших в результате атаки украинского дрона в Татарстане выросло до двух, сообщила пресс-служба главы региона. 

Изначально сообщалось, что при ударе беспилотного летательного аппарата по зданию КПП автомобильного завода в Елабужском районе погиб один человек, а 13 пострадали. Один из них был госпитализирован в критическом состоянии, спасти его не удалось.

15 июня об очередной атаке украинского дрона на Татарстан рассказал глава региона Рустам Минниханов. По его словам, на месте падения обломков дрона возник пожар, который был оперативно ликвидирован. 

По факту атаки региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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