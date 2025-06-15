Один человек погиб и 12 пострадали при атаке БПЛА в Татарстане
Территория автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Руслан Минниханов.
По его данным, обломки дрона упали на здание контрольно-пропускного пункта (КПП), что привело к гибели одного рабочего. Еще 12 человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы», – пояснил Минниханов.
Глава республики подчеркнул, что, несмотря на попытку посеять страх и панику, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в регионе работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.
Сообщалось, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией двух регионов. Пять дронов – над Белгородской областью, а еще один – над Орловской.
В аэропорту Казани действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого на запасные аэродромы, по уточненным данным, ушли 11 самолетов. Представители Росавиации поясняли, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.