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Один человек погиб и 12 пострадали при атаке БПЛА в Татарстане

Ведомости

Территория автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Руслан Минниханов.

По его данным, обломки дрона упали на здание контрольно-пропускного пункта (КПП), что привело к гибели одного рабочего. Еще 12 человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы», – пояснил Минниханов.

Глава республики подчеркнул, что, несмотря на попытку посеять страх и панику, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в регионе работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.

Сообщалось, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией двух регионов. Пять дронов – над Белгородской областью, а еще один – над Орловской.

В аэропорту Казани действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого на запасные аэродромы, по уточненным данным, ушли 11 самолетов. Представители Росавиации поясняли, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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