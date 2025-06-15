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Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ 16 июня

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Арабская авиакомпания Air Arabia начнет вывозить российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

По данным ассоциации, российские туристы будут вывезены в Москву из Шарджи несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, при этом в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Речь идет о вывозных рейсах авиакомпании взамен тех, что были отменены ранее. 

Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались 13 июня после израильской атаки на Иран, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. Стороны обмениваются ударами уже несколько дней, закрыв свое воздушное пространство для гражданской авиации. До обострения почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты. 

До этого в АТОР сообщали, что из-за массовой отмены рейсов в Россию в ОАЭ застряли порядка 2000 российских туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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