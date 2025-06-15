Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ 16 июня
Арабская авиакомпания Air Arabia начнет вывозить российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
По данным ассоциации, российские туристы будут вывезены в Москву из Шарджи несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, при этом в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Речь идет о вывозных рейсах авиакомпании взамен тех, что были отменены ранее.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались 13 июня после израильской атаки на Иран, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. Стороны обмениваются ударами уже несколько дней, закрыв свое воздушное пространство для гражданской авиации. До обострения почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты.
До этого в АТОР сообщали, что из-за массовой отмены рейсов в Россию в ОАЭ застряли порядка 2000 российских туристов.