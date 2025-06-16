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Суд отказал «битцевскому маньяку» в иске о компенсации морального вреда

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы отказал «битцевскому маньяку» Александру Пичушкину в удовлетворении административного иска. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Пичушкин подал в суд на ФСИН в конце мая. Как уточняют в пресс-службе, он подал исковое заявление о признании незаконным отказ в переводе в иное исправительное учреждение, устранении нарушенных прав и взыскании компенсации морального вреда.

Пичушкин отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова» с 2008 г. Свои преступления Пичушкин начал совершать в 1992 г. в Битцевском лесу на юге Москвы. Последнее убийство он совершил в 2006 г.

Сам маньяк утверждал, что убил 60 человек. В 2007 г. Пичушкина признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. В апреле 2025 г. ФСИН раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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