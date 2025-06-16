Суд отказал «битцевскому маньяку» в иске о компенсации морального вреда
Замоскворецкий суд Москвы отказал «битцевскому маньяку» Александру Пичушкину в удовлетворении административного иска. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Пичушкин подал в суд на ФСИН в конце мая. Как уточняют в пресс-службе, он подал исковое заявление о признании незаконным отказ в переводе в иное исправительное учреждение, устранении нарушенных прав и взыскании компенсации морального вреда.
Пичушкин отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова» с 2008 г. Свои преступления Пичушкин начал совершать в 1992 г. в Битцевском лесу на юге Москвы. Последнее убийство он совершил в 2006 г.
Сам маньяк утверждал, что убил 60 человек. В 2007 г. Пичушкина признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. В апреле 2025 г. ФСИН раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам.