Министр армии США Дрисколл заявил о разговоре с астронавтом на Луне
Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью Fox News заявил, что ему довелось пообщаться с астронавтом, находящимся на Луне. По его словам, страна сможет наблюдать все удивительные достижения армии.
«Будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», – сказал он в интервью каналу.
Однако никаких подробностей о личности астронавта или деталях беседы Дрисколл не раскрыл. Пентагон также воздержался от комментариев по поводу высказывания министра.
По мнению издания Daily Mail, вероятнее всего, министр перепутал Луну с Международной космической станцией (МКС). Издание предположило, что речь могла идти о полковнике армии США Энн Макклейн, которая является астронавтом НАСА.
По данным издания, вскоре после этого ролика в социальных сетях появились различные домыслы: кто-то предполагал, что это очередная дезинформация Пентагона. Другие считают, что вооруженные силы США втайне расширяют свое присутствие в космосе.
13 апреля аналитик Михаил Смирнов писал, что гонка к орбите будет сопоставима с освоением Дикого Запада. По его словам, если раньше космос был интересен преимущественно ученым и военным, то сегодня он стал ключевым элементом технологической революции на Земле. Это делает его объектом экспансии и колонизации, подчеркнул эксперт.