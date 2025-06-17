Министр армии США Дрисколл заявил о разговоре с астронавтом на Луне

13 апреля аналитик Михаил Смирнов писал, что гонка к орбите будет сопоставима с освоением Дикого Запада. По его словам, если раньше космос был интересен преимущественно ученым и военным, то сегодня он стал ключевым элементом технологической революции на Земле. Это делает его объектом экспансии и колонизации, подчеркнул эксперт.