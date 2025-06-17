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Министр армии США Дрисколл заявил о разговоре с астронавтом на Луне

Ведомости

Министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью Fox News заявил, что ему довелось пообщаться с астронавтом, находящимся на Луне. По его словам, страна сможет наблюдать все удивительные достижения армии.

«Будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», – сказал он в интервью каналу.

Однако никаких подробностей о личности астронавта или деталях беседы Дрисколл не раскрыл. Пентагон также воздержался от комментариев по поводу высказывания министра.

По мнению издания Daily Mail, вероятнее всего, министр перепутал Луну с Международной космической станцией (МКС). Издание предположило, что речь могла идти о полковнике армии США Энн Макклейн, которая является астронавтом НАСА.

По данным издания, вскоре после этого ролика в социальных сетях появились различные домыслы: кто-то предполагал, что это очередная дезинформация Пентагона. Другие считают, что вооруженные силы США втайне расширяют свое присутствие в космосе.

13 апреля аналитик Михаил Смирнов писал, что гонка к орбите будет сопоставима с освоением Дикого Запада. По его словам, если раньше космос был интересен преимущественно ученым и военным, то сегодня он стал ключевым элементом технологической революции на Земле. Это делает его объектом экспансии и колонизации, подчеркнул эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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