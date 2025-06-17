Фетисов: Россия потеряла статус «хоккейной державы»

16 июня стало известно, что сборная Франции по хоккею будет участвовать в Олимпийских играх 2026 г. вместо команды России. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия отстранена от участия в мероприятиях Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 г., в том числе от Олимпийских игр в Италии.