Фетисов: Россия потеряла статус «хоккейной державы»
Отказ сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 г. говорит о потере влияния страны на мировой хоккей, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, передает «РИА Новости».
«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», – подчеркнул Фетисов. Он отметил, что новость «неприятная, хотя и ожидаемая».
16 июня стало известно, что сборная Франции по хоккею будет участвовать в Олимпийских играх 2026 г. вместо команды России. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия отстранена от участия в мероприятиях Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 г., в том числе от Олимпийских игр в Италии.