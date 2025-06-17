Директору «Интерпродукта» предъявили обвинение в мошенничестве
Военные следователи СК РФ предъявили обвинение исполнительному директору ООО «Интерпродукт» Елене Андреевой, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2022–2023 гг. компания Андреевой заключила многомиллионный контракт на поставку продовольствия для учебного заведения в Петербурге. Она завышала цены на продукты, похитив тем самым бюджетные средства.
Из-за ее действий контракт не был выполнен, а государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Суд избрал Андреевой меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело находится на контроле Главного военного следственного управления СК РФ.