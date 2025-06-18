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Дуров рассказал о составлении завещания

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что недавно составил завещание на фоне рисков, сопряженных с его деятельностью по защите свобод. Об этом он рассказал в интервью Le Point.

По словам предпринимателя, у него немало врагов, в том числе среди представителей могущественных государств. В связи с этим он решил заранее позаботиться о будущем своих детей и судьбе Telegram. Дуров подчеркнул, что хочет навсегда сохранить независимость мессенджера и его верность идеям свободы.

В своем завещании он предусмотрел, что его дети не получат доступа к наследству в течение 30 лет с момента составления документа. Как объяснил Дуров, он хочет, чтобы они жили как обычные люди, формировали себя самостоятельно, научились доверять себе и не зависели от банковского счета.

«Я не делаю различий между своими детьми. Это и те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился благодаря моим анонимным пожертвованиям спермы. Все они – мои дети, и все получат равные права», – отметил основатель Telegram. Он подчеркнул, что желает сохранить в их отношениях гармонию и не хочет, чтобы наследство стало причиной раздоров после его смерти.

Всего, по словам Дурова, у него шестеро официальных детей от трех разных партнерш. Кроме того, около сотни детей были зачаты с помощью его донорского материала, который он начал сдавать 15 лет назад в одной из клиник, чтобы помочь другу.

9 июня Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно началось с вопроса о возбужденном в отношении него уголовном деле во Франции. Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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