Дуров рассказал о составлении завещания

«Я не делаю различий между своими детьми. Это и те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился благодаря моим анонимным пожертвованиям спермы. Все они – мои дети, и все получат равные права», – отметил основатель Telegram. Он подчеркнул, что желает сохранить в их отношениях гармонию и не хочет, чтобы наследство стало причиной раздоров после его смерти.