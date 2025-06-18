Дуров рассказал о составлении завещания
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что недавно составил завещание на фоне рисков, сопряженных с его деятельностью по защите свобод. Об этом он рассказал в интервью Le Point.
По словам предпринимателя, у него немало врагов, в том числе среди представителей могущественных государств. В связи с этим он решил заранее позаботиться о будущем своих детей и судьбе Telegram. Дуров подчеркнул, что хочет навсегда сохранить независимость мессенджера и его верность идеям свободы.
В своем завещании он предусмотрел, что его дети не получат доступа к наследству в течение 30 лет с момента составления документа. Как объяснил Дуров, он хочет, чтобы они жили как обычные люди, формировали себя самостоятельно, научились доверять себе и не зависели от банковского счета.
«Я не делаю различий между своими детьми. Это и те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился благодаря моим анонимным пожертвованиям спермы. Все они – мои дети, и все получат равные права», – отметил основатель Telegram. Он подчеркнул, что желает сохранить в их отношениях гармонию и не хочет, чтобы наследство стало причиной раздоров после его смерти.
Всего, по словам Дурова, у него шестеро официальных детей от трех разных партнерш. Кроме того, около сотни детей были зачаты с помощью его донорского материала, который он начал сдавать 15 лет назад в одной из клиник, чтобы помочь другу.
9 июня Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно началось с вопроса о возбужденном в отношении него уголовном деле во Франции. Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти.