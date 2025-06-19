Российские вузы объяснили, почему повысили цены на платное обучение

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в кулуарах ПМЭФа отметил, что за последние три года бюджет их университета удвоился, а объем средств, вкладываемых в образование студентов-бюджетников, увеличился. «Очень важно, чтобы наши затраты [на платников] были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», – объяснил он. Ливанов подчеркнул, что Физтех сохраняет лидерские позиции в естественно-научных и IT-направлениях, а доля платных студентов остается небольшой – около 10%.