Российские вузы объяснили, почему повысили цены на платное обучение
В российских вузах подорожали программы платного обучения. Как пояснили «Ведомостям» представители университетов, это связано с объективным ростом расходов на образовательный процесс.
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в кулуарах ПМЭФа отметил, что за последние три года бюджет их университета удвоился, а объем средств, вкладываемых в образование студентов-бюджетников, увеличился. «Очень важно, чтобы наши затраты [на платников] были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», – объяснил он. Ливанов подчеркнул, что Физтех сохраняет лидерские позиции в естественно-научных и IT-направлениях, а доля платных студентов остается небольшой – около 10%.
В НИЯУ «МИФИ» стоимость обучения рассчитывают индивидуально для каждой программы. Как пояснил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Алексей Егоров, в цену закладываются все расходы – от зарплат преподавателей до содержания кампуса.
Финансовый университет индексирует цены в соответствии с инфляцией. Для уже обучающихся студентов повышение составит 4,5%, уточнил руководитель аппарата вуза Кирилл Крошков.
В Бауманке рост стоимости связывают с несколькими факторами. Как сообщили в пресс-службе, университет активно привлекает практиков из отраслей, обновляет лабораторное оборудование и несет повышенные расходы на коммуналку и безопасность.
Борис Илюхин из РАНХиГС отмечает важный принцип: «Обучение платного студента не может стоить дешевле, чем бюджетного». По его словам, увеличение госфинансирования вузов закономерно приводит к росту стоимости и коммерческих программ.
Как посчитали «Ведомости», в семи из десяти ведущих вузов России за 2025 г. цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25%. Самый серьезный подъем цен – примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех). Так, по программе «прикладная математика и информатика» стоимость обучения выросла с 467 000 до 767 000 руб.