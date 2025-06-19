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Российские вузы объяснили, почему повысили цены на платное обучение

Ведомости

В российских вузах подорожали программы платного обучения. Как пояснили «Ведомостям» представители университетов, это связано с объективным ростом расходов на образовательный процесс.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в кулуарах ПМЭФа отметил, что за последние три года бюджет их университета удвоился, а объем средств, вкладываемых в образование студентов-бюджетников, увеличился. «Очень важно, чтобы наши затраты [на платников] были не меньше тех, которые мы вкладываем в подготовку бюджетных студентов», – объяснил он. Ливанов подчеркнул, что Физтех сохраняет лидерские позиции в естественно-научных и IT-направлениях, а доля платных студентов остается небольшой – около 10%.

В НИЯУ «МИФИ» стоимость обучения рассчитывают индивидуально для каждой программы. Как пояснил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Алексей Егоров, в цену закладываются все расходы – от зарплат преподавателей до содержания кампуса.

Финансовый университет индексирует цены в соответствии с инфляцией. Для уже обучающихся студентов повышение составит 4,5%, уточнил руководитель аппарата вуза Кирилл Крошков.

В Бауманке рост стоимости связывают с несколькими факторами. Как сообщили в пресс-службе, университет активно привлекает практиков из отраслей, обновляет лабораторное оборудование и несет повышенные расходы на коммуналку и безопасность.

Борис Илюхин из РАНХиГС отмечает важный принцип: «Обучение платного студента не может стоить дешевле, чем бюджетного». По его словам, увеличение госфинансирования вузов закономерно приводит к росту стоимости и коммерческих программ.

Как посчитали «Ведомости», в семи из десяти ведущих вузов России за 2025 г. цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25%. Самый серьезный подъем цен – примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех). Так, по программе «прикладная математика и информатика» стоимость обучения выросла с 467 000 до 767 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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