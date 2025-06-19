Театр современной патриотической драматургии может возглавить Захар Прилепин
Она подчеркнула важность того, чтобы решения о том, кто будет главным режиссером театра и войдет в труппу, принимались не чиновниками, а деятелями искусств.
Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной патриотической драматургии, по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Ответственными за выполнение поручения назначены Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Владимир Мединский. Срок реализации – до 30 ноября 2025 г.
С соответствующей просьбой к Путину обратился Прилепин. На Совете по культуре и искусству он заявил, что сейчас театры больше занимаются «осмыслением прошлого», а нужен тот, который освещал бы темы сегодняшнего дня, в том числе о спецоперации. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос и удивился словам Прилепина о сложностях с постановкой современных авторов. «Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет», – сказал он.