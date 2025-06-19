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Театр современной патриотической драматургии может возглавить Захар Прилепин

Ведомости

Создаваемый в РФ театр современной патриотической драматургии может возглавить писатель Захар Прилепин. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она подчеркнула важность того, чтобы решения о том, кто будет главным режиссером театра и войдет в труппу, принимались не чиновниками, а деятелями искусств.

Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной патриотической драматургии, по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Ответственными за выполнение поручения назначены Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Владимир Мединский. Срок реализации – до 30 ноября 2025 г.

С соответствующей просьбой к Путину обратился Прилепин. На Совете по культуре и искусству он заявил, что сейчас театры больше занимаются «осмыслением прошлого», а нужен тот, который освещал бы темы сегодняшнего дня, в том числе о спецоперации. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос и удивился словам Прилепина о сложностях с постановкой современных авторов. «Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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