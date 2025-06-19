Театр современной патриотической драматургии может возглавить Захар Прилепин

С соответствующей просьбой к Путину обратился Прилепин. На Совете по культуре и искусству он заявил, что сейчас театры больше занимаются «осмыслением прошлого», а нужен тот, который освещал бы темы сегодняшнего дня, в том числе о спецоперации. Путин пообещал рассмотреть этот вопрос и удивился словам Прилепина о сложностях с постановкой современных авторов. «Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет», – сказал он.