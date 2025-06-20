Минюст предложил ввести обязательную медиацию при разводах

Медиация – это процесс, в рамках которого нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации. Стороны сами принимают решение по результатам встреч. Процедура может быть использована при спорах, возникающих из гражданских, административных и других публичных правоотношений, в том числе в связи с деятельностью бизнеса.