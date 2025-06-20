Минюст предложил ввести обязательную медиацию при разводах
В России нужно законодательно вводить обязательную медиацию при разводах. Такое мнение выразил министр юстиции Константин Чуйченко в рамках ПМЭФа.
«Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Медиация – это процесс, в рамках которого нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации. Стороны сами принимают решение по результатам встреч. Процедура может быть использована при спорах, возникающих из гражданских, административных и других публичных правоотношений, в том числе в связи с деятельностью бизнеса.