На трассе М-7 «Волга» обрушился надземный пешеходный переход
Во Владимирской области на федеральной дороге М-7 «Волга» частично обрушился надземный переход после аварии, движение временно перекрывалось, сообщило региональное управление МВД во «В контакте».
Авария в Петушинском районе произошла около 3:00 мск на 131-м км трассы. По данным МВД, водитель автомобиля «ГАЗ» наехал на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена. По данным МВД, в результате аварии никто не пострадал. На участке было организовано реверсивное движение, а с утра трассу перекрыли в обе стороны на время проведения демонтажных работ.
По состоянию на 12.30 работы на проезжей части завершены, движение полностью восстановлено, сообщили позднее в МВД.