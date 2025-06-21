На трассе М-7 «Волга» обрушился надземный пешеходный переход

Авария в Петушинском районе произошла около 3:00 мск на 131-м км трассы. По данным МВД, водитель автомобиля «ГАЗ» наехал на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена. По данным МВД, в результате аварии никто не пострадал. На участке было организовано реверсивное движение, а с утра трассу перекрыли в обе стороны на время проведения демонтажных работ.