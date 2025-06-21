АСИ представило на ПМЭФе лидеров среди общественных проектов

«Мы обучаем врачей, которые по старой привычке еще задают вопрос “рожаем или как?". Мы им предлагаем другую механику, другие слова, что можно говорить, что нельзя. Обучаем: приезжает команда из научной среды, из медицинской, юристы, психологи, ораторы даже. И помогаем не только говорить, но и избежать выгорания. Потому что врачи, конечно, это обычные люди, такие же, как и мы с вами, у которых тоже свои проблемы. Может быть, кто-то в анамнезе тоже прерывал беременность. И мы сделали врачей абсолютными нашими союзниками», – поделилась Москвитина. Каждая беременная получает буклет с видами доступной ей помощи, к которому также прикладывают пинетки. «Маленькие носочки, розовые, голубые. Она берет их в руку – их уже выбросить какое-то кощунство, понимаете? Она берет – и все, она по позитивному сценарию живет», – убеждена она.