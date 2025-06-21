АСИ представило на ПМЭФе лидеров среди общественных проектов
В завершающий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) дало возможность лидерам проектов, отобранных АСИ, представить свои идеи на широкую публику. На сессии «Сильные идеи для нового времени» были презентованы проекты «Создание и развитие индустрии туристских троп России», «Развитие национальной сети банков еды как необходимый элемент зеленой экономики», «Образовательные и бизнес-решения с инновационной VR-платформой VR Concept», «Промышленный туризм в Российской Федерации», «Превосходство в низком космосе» и др.
АСИ поддерживает различные технологические, экологические, кадровые, социальные, демографические проекты, которые касаются бизнеса, напомнила модератор, директор дивизиона развития предпринимательских инициатив АСИ Екатерина Кодзасова. «В рамках нашего мандата мы выбираем очень интересные инициативы, выбираем их через разные воронки, через отборы лидерских проектов, через форум «Сильные идеи нового времени». Огромная экосистема, которая уже собрала внутри более 600 000 человек. Все они являются экспертами, лидерами проектов, неравнодушными гражданами, партнерами», – сказала она. Страну меняют люди, говорит Кодзасова, и именно этих людей АСИ пригласил презентовать проекты, уже доказавшие свою эффективность.
Наибольшую поддержку среди президиума и слушающих получил демографический проект «Здравствуй, мама!», направленный на сопровождение женщин в процессе беременности и снижение числа абортов. Изначально он был запущен в пилотном режиме в Мордовии в 2022 г., где удалось снизить количество абортов на 51%, сообщила глава благотворительного фонда «Женщины за жизнь», лидер проекта Наталья Москвитина. Сейчас он действует в 33 регионах.
«Мы обучаем врачей, которые по старой привычке еще задают вопрос “рожаем или как?". Мы им предлагаем другую механику, другие слова, что можно говорить, что нельзя. Обучаем: приезжает команда из научной среды, из медицинской, юристы, психологи, ораторы даже. И помогаем не только говорить, но и избежать выгорания. Потому что врачи, конечно, это обычные люди, такие же, как и мы с вами, у которых тоже свои проблемы. Может быть, кто-то в анамнезе тоже прерывал беременность. И мы сделали врачей абсолютными нашими союзниками», – поделилась Москвитина. Каждая беременная получает буклет с видами доступной ей помощи, к которому также прикладывают пинетки. «Маленькие носочки, розовые, голубые. Она берет их в руку – их уже выбросить какое-то кощунство, понимаете? Она берет – и все, она по позитивному сценарию живет», – убеждена она.
Интерес вызвал и проект «Обеспечение приоритетного использования продуктов переработки в хозяйстве страны». Докладчик по проекту Дарья Токарева поделилась, что они научились «выращивать мебель» из определенных штаммов грибов и перерабатывать отходы в процессе.
Еще один вызвавший интерес проект посвящен вовлечению школьников в программирование. Так, совместно с холдингом «Росхим» разрабатывается симулятор завода, рассказал лидер киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев. Симулятор будет в жанре стратегии: «Это нужно для того, чтобы показать не вымышленное какое-то предприятие, не просто фантастическое, как это бывает часто в играх, а именно реальное химическое производство, которое есть в стране. И через это показать ребятам, что такое химия, что такое автоматизация производства, что такое современные умные производства».
В заключение замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач заверил, что все проекты могут рассчитывать на поддержку, и порекомендовал выходить на зарубежную аудиторию.