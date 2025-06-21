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При падении воздушного шара в Бразилии погибли восемь человек

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В результате аварии с воздушном шаром в штате Бразилии Санта-Катарина погибли как минимум восемь человек, передает Reuters со ссылкой на власти. 

Туристический воздушный шар с 21 пассажиром потерпел крушение в городе Прая-Гранде. По данным пожарной службы штата, он загорелся во время полета рано утром 21 июня. 13 человек выжили, пострадавших доставили в ближайшие больницы, пишет Reuters.

Губернатор штата Жоржиньо Мелло сообщил в публикации на X, что власти продолжают оказывать всю необходимую поддержку семьям жертв и пострадавшим.

«Мы все потрясены аварией с участием воздушного шара в Прая-Гранде, произошедшей в субботу утром. Наша спасательная команда уже на месте... Пока что мы подтвердили восемь смертей», – сказал Мелло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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