При падении воздушного шара в Бразилии погибли восемь человек
В результате аварии с воздушном шаром в штате Бразилии Санта-Катарина погибли как минимум восемь человек, передает Reuters со ссылкой на власти.
Туристический воздушный шар с 21 пассажиром потерпел крушение в городе Прая-Гранде. По данным пожарной службы штата, он загорелся во время полета рано утром 21 июня. 13 человек выжили, пострадавших доставили в ближайшие больницы, пишет Reuters.
Губернатор штата Жоржиньо Мелло сообщил в публикации на X, что власти продолжают оказывать всю необходимую поддержку семьям жертв и пострадавшим.
«Мы все потрясены аварией с участием воздушного шара в Прая-Гранде, произошедшей в субботу утром. Наша спасательная команда уже на месте... Пока что мы подтвердили восемь смертей», – сказал Мелло.