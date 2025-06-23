«Победа» продлила отмену рейсов в ОАЭ до 31 июля
Авиакомпания «Победа» продлила отмену части рейсов в ОАЭ до 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Не будут совершаться некоторые рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. Поясняется, что такое решение авиакомпания приняла из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана и «в целях обеспечения безопасности полетов части рейсов».
Пассажиры могут оформить возврат средств самостоятельно через сервис «Управление бронированием». Также доступно переоформление билетов через колл-центр или форму обратной связи на сайте авиакомпании.
Отмечается, что рейсы из Москвы в ОАЭ с вылетом до 14 июля включительно могут выполняться с облетом закрытого воздушного пространства и промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Самары.
Об отмене рейсов «Победы» в ОАЭ стало известно 14 июня. Это произошло после того, как 13 июня авиационные власти Израиля, Ирака, Ирана и Иордании закрыли воздушные пространства своих стран. Российские авиакомпании начали разрабатывать маршруты в государства Ближнего Востока, обходя закрытые зоны.