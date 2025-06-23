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«Победа» продлила отмену рейсов в ОАЭ до 31 июля

Ведомости

Авиакомпания «Победа» продлила отмену части рейсов в ОАЭ до 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Не будут совершаться некоторые рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. Поясняется, что такое решение авиакомпания приняла из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана и «в целях обеспечения безопасности полетов части рейсов».

Пассажиры могут оформить возврат средств самостоятельно через сервис «Управление бронированием». Также доступно переоформление билетов через колл-центр или форму обратной связи на сайте авиакомпании.

Отмечается, что рейсы из Москвы в ОАЭ с вылетом до 14 июля включительно могут выполняться с облетом закрытого воздушного пространства и промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Самары.

Об отмене рейсов «Победы» в ОАЭ стало известно 14 июня. Это произошло после того, как 13 июня авиационные власти Израиля, Ирака, Ирана и Иордании закрыли воздушные пространства своих стран. Российские авиакомпании начали разрабатывать маршруты в государства Ближнего Востока, обходя закрытые зоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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