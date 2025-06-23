Etihad Airways перестроит маршруты ряда рейсов 23 и 24 июня
Эмиратский национальный авиаперевозчик Etihad Airways заявил об изменении маршрутов некоторых рейсов, которые должны были пройти 23 и 24 июня, в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее обращение опубликовано на сайте компании.
Также авиакомпания проинформировала о том, что ежедневные рейсы Москва – Абу-Даби будут вылетать в 10:40 и в 22:05/22:25 в связи с коррекцией маршрутов и длительности полета в период с 23 по 30 июня.
Росавиация выдала предписание авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Предварительно распоряжение будет действовать до 02:59 мск 26 июня.
23 июня Иран ударил ракетами по американским военным объектам в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стал авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе. При этом в Пентагоне заявили, что при атаках никто не пострадал.