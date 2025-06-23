Etihad Airways перестроит маршруты ряда рейсов 23 и 24 июня

23 июня Иран ударил ракетами по американским военным объектам в Катаре и Ираке. По данным CNN, основной целью стал авиабаза Аль-Удейд в Катаре – стратегически важный объект, где находится штаб ВВС США и одно из крупнейших военных присутствий страны в регионе. При этом в Пентагоне заявили, что при атаках никто не пострадал.