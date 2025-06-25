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В аэропортах Самары и Ульяновска начали действовать временные ограничения

Ведомости

В аэропортах «Курумоч» в Самаре и «Баратаевка» в Ульяновске введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры, по словам пресс-секретаря ведомства, были приняты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. В 08:38 мск Росавиация ввела ограничения в аэропорту «Гагарин» города Саратова. В 09:42 появилась информация о приостановке вылетов и посадок воздушных судов в авиагавани Пензы.

В ночь на 25 июня российские системы ПВО сбили 18 украинских БПЛА. Семь из них военные ликвидировали над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два дрона было перехвачено над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был уничтожен в Брянской области.

С 07:00 мск до 08:30 мск 25 июня были отражены атаки трех дронов ВСУ над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что воздушные цели были поражены в двух муниципалитетах региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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