В аэропортах Самары и Ульяновска начали действовать временные ограничения

В ночь на 25 июня российские системы ПВО сбили 18 украинских БПЛА. Семь из них военные ликвидировали над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два дрона было перехвачено над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был уничтожен в Брянской области.