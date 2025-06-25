В аэропортах Самары и Ульяновска начали действовать временные ограничения
В аэропортах «Курумоч» в Самаре и «Баратаевка» в Ульяновске введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В ночь на 25 июня российские системы ПВО сбили 18 украинских БПЛА. Семь из них военные ликвидировали над Ростовской областью, четыре – над Крымом. Еще по два дрона было перехвачено над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был уничтожен в Брянской области.
С 07:00 мск до 08:30 мск 25 июня были отражены атаки трех дронов ВСУ над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что воздушные цели были поражены в двух муниципалитетах региона.