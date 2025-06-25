Путин провел совещание по музейным комплексам в регионах России
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в российских регионах. Об этом сообщили в Кремле.
В начале встречи президент отметил, что власти с 2018 г. реализуют масштабный проект по созданию музейных комплексов.
«Создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны», – добавил он.
На мероприятии обсудят работу филиала Третьяковской галереи в Калининграде, а также создание культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Севастополе. С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова, главы Севастополя, Приморского края, а также Кемеровской и Калининградской областей.
Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Он предполагает, что создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.
Как отмечал руководитель Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели в интервью «Ведомостям», в музеи стало ходить гораздо больше молодежи. Он заявлял, что во многом это стало возможно благодаря акциям, вводимым властями, – например, проектам «Пушкинская карта» и «Ночь в музее».