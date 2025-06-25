Путин провел совещание по музейным комплексам в регионах России

Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Он предполагает, что создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.