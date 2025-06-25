Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Путин провел совещание по музейным комплексам в регионах России

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в российских регионах. Об этом сообщили в Кремле.

В начале встречи президент отметил, что власти с 2018 г. реализуют масштабный проект по созданию музейных комплексов.

«Создаем современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны», – добавил он.

На мероприятии обсудят работу филиала Третьяковской галереи в Калининграде, а также создание культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Кемерове и Севастополе. С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова, главы Севастополя, Приморского края, а также Кемеровской и Калининградской областей.

Проект в сфере культуры и просвещения был запущен в 2018 г. Он предполагает, что создание культурно-образовательных и музейных объектов должно повысить доступность лучших образцов музыкального, театрального, изобразительного искусства для жителей России. В регионах планируется сформировать дополнительные возможности для творческой реализации, в том числе для молодежи и детей.

Как отмечал руководитель Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели в интервью «Ведомостям», в музеи стало ходить гораздо больше молодежи. Он заявлял, что во многом это стало возможно благодаря акциям, вводимым властями, – например, проектам «Пушкинская карта» и «Ночь в музее».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных