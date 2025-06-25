ФАС проверит 37 рыбодобывающих компаний на обоснованность повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы 37 организациям, занимающимся добычей горбуши, минтая, трески, пикши и тихоокеанской сельди. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Компании обязаны предоставить информацию о первичной переработке, объемах добычи и реализации продукции, структуре ее себестоимости, а также данные о покупателях.
Речь идет о периоде 2024–2025 гг. Особое внимание ФАС уделяет изменению цен: если средневзвешенная квартальная цена на продукцию выросла более чем на 5%, предприятия должны будут объяснить причины такого роста.