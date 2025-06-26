ЦИК может использовать «Алису» для информирования граждан о выборах в Госдуму
В планах Центризбиркома России – задействование голосового помощника «Алиса» для квалифицированного информирования граждан об избирательном процессе в стране, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский на финале конкурса «Учимся выбирать», где была представлена идея такого метода использования продукта «Яндекса», передает ТАСС. Технология может быть введена уже к выборам в Госдуму в сентябре 2026 г.
Как отметил Мазуревский, проект был представлен на полуфинале конкурса и получил спецприз. Он сообщил, что ЦИК займется его практической реализацией после возвращения с соревнования. Планируется, что «Алиса» будет говорить о сроках проведения выборов, возможностях для голосования и т. д. Для этого нужно будет связаться с «Яндексом» и договориться о создании необходимого модуля.
«Я думаю, что к моменту подготовки выборов в Госдуму <...> уже любой житель нашей страны сможет задать «Алисе» в том числе вопрос, связанный с избирательным законодательством, возможностями, которые оно предоставляет, и «Алиса» сможет квалифицированно ответить на эти вопросы в непринужденной форме, к которой все привыкли», – подчеркнул член ЦИК.
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 г. На них будет избрано 450 политиков. До этого избирательный процесс в ГД VIII созыва состоялся с 17 по 19 сентября 2021 г. Фракция «Единая Россия» тогда получила конституционное большинство.