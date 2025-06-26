ЦИК может использовать «Алису» для информирования граждан о выборах в Госдуму

Как отметил Мазуревский, проект был представлен на полуфинале конкурса и получил спецприз. Он сообщил, что ЦИК займется его практической реализацией после возвращения с соревнования. Планируется, что «Алиса» будет говорить о сроках проведения выборов, возможностях для голосования и т. д. Для этого нужно будет связаться с «Яндексом» и договориться о создании необходимого модуля.