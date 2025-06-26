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ЦИК может использовать «Алису» для информирования граждан о выборах в Госдуму

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В планах Центризбиркома России – задействование голосового помощника «Алиса» для квалифицированного информирования граждан об избирательном процессе в стране, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский на финале конкурса «Учимся выбирать», где была представлена идея такого метода использования продукта «Яндекса», передает ТАСС. Технология может быть введена уже к выборам в Госдуму в сентябре 2026 г.

Как отметил Мазуревский, проект был представлен на полуфинале конкурса и получил спецприз. Он сообщил, что ЦИК займется его практической реализацией после возвращения с соревнования. Планируется, что «Алиса» будет говорить о сроках проведения выборов, возможностях для голосования и т. д. Для этого нужно будет связаться с «Яндексом» и договориться о создании необходимого модуля.

«Я думаю, что к моменту подготовки выборов в Госдуму <...> уже любой житель нашей страны сможет задать «Алисе» в том числе вопрос, связанный с избирательным законодательством, возможностями, которые оно предоставляет, и «Алиса» сможет квалифицированно ответить на эти вопросы в непринужденной форме, к которой все привыкли», – подчеркнул член ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 г. На них будет избрано 450 политиков. До этого избирательный процесс в ГД VIII созыва состоялся с 17 по 19 сентября 2021 г. Фракция «Единая Россия» тогда получила конституционное большинство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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