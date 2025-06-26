Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам лишения свободы по делу об убийстве

По версии следствия, в канун 2023 г. Ахъядов планировал устроить теракт в парке «Зарядье», напав на сотрудника полиции, чтобы завладеть оружием и открыть огонь по людям. Однако он смертельно ранил инспектора МАДИ, у которого не было пистолета. Ахъядова задержали на месте.