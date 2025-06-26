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Боец ММА Ахъядов приговорен к 28 годам лишения свободы по делу об убийстве

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Второй Западный окружной военный суд приговорил бойца смешанных единоборств Ламберда Ахъядова к 28 годам лишения свободы по делу об убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье» в конце 2022 г. Об этом сообщает ТАСС.

Первые 7 лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Ахъядов признан виновным по четырем статьям УК РФ: теракт (ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применение насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). Он внесен в перечень террористов, утвержденный в РФ.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав Ахъядова выплатить 3,1 млн руб. Ожидается, что защита обжалует приговор, настаивая на переквалификации обвинения.

25 июня в ходе прений сторон прокурор потребовал назначить пожизненное наказание Ахъядову.

По версии следствия, в канун 2023 г. Ахъядов планировал устроить теракт в парке «Зарядье», напав на сотрудника полиции, чтобы завладеть оружием и открыть огонь по людям. Однако он смертельно ранил инспектора МАДИ, у которого не было пистолета. Ахъядова задержали на месте.

Следствие считает, что он связан с группировкой ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Сам обвиняемый признал вину в убийстве, но отверг квалификацию теракта, ссылаясь на психическое расстройство. Прокуроры считают, что обвиняемый симулирует болезнь.

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